Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Ramazan ayı öncesi oruç tutmanın hükmü)

Ramazan ayını oruçla karşılaşmanın faziletleri hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte İslam camiası tarafından heyecanla beklenen, Onbir Ayın Sultanı olarak tanımlanan Ramazan'ı oruçla karşılamanın ayrıntıları.

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Receb ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu veya tavsiye ettiği bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir.



Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur.



Dinî ıstılahta bugüne “şek günü” denilir. Ancak Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçta karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” buyurmuştur.