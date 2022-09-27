Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayı ne zaman? (2022 Diyanet dini takvimi)

Rebiülevvel ayının gelmesiyle birlikte, bu mübarek ayı ibadetler ve dualarla geçirecek olan vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Rebiülevvel ayında hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayı ne zaman?



REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?



2022 Hicri takvime göre Rebiülevvel ayı tarihi sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte Rebiülevvel ayı tarihi belli oldu.



Buna göre; Rebiülevvel ayı 27 Eylül 2022 Salı günü başlayacak.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Rebiülevvel ayının 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek.



REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ NELERDİR?



Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.



Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.



Rebiülevvel ayına denk gelen Mevlid Kandili gecesinde ise iki rekat namaz kılınır.

REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ



İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur.



İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir.



12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır.



Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.