Recep ayı ne zaman bitiyor?

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Recep ayı bitiş tarihi..



RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?



İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 12 Ocak günü Recep ayı ile başladı.



Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek.



RECEP AYININ ÖNEMİ



Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.