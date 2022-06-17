Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Bartın'da, öğrencilerin rehabilitasyon merkezine taşındığı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve 8 çocuk yaralandı.

Haberler - DHA 17.06.2022 - 16:47

Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

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'da öğrencilerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Bartın-Kozcağız yolunda meydana geldi.

Kozcağız beldesindeki rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan K.B.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü ile 8 çocuğa ilk müdahalede bulunarak, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

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