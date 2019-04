İlişkili Haberler 5 milyon kişinin kişisel verilerini kopyalayan şüpheli yakalandı

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Kurumda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, düzenleyici ve denetleyici kurullarla çalışma alanlarının gerektirdiği ölçüde ikili anlaşmalar ve protokoller imzaladıklarını söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kişisel verilerin mahremiyetinin korunması açısından önemli görevleri icra ettiğini dile getiren Torlak, bu iş birliğinin dosyalarda kalmayacağını, pratik bir iş birliğine dönüşeceğini vurguladı.



Torlak, imzalanan protokollerin değerli olduğunun altını çizerek, Rekabet Kurumunda dijitalleşen ekonomiler bağlamında önemli dosyalar olduğunu bildirdi.



İşletmelerde kişisel verilerin mahremiyetinin ön plana çıktığını vurgulayan Torlak, "Kişisel Verileri Koruma Kurumuyla iş birliği gerektiren farklı dosyalarda bilgi alışverişinde bulunacağız. Bu protokolün ülkemiz ve vatandaşlarımız için somut katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



"İŞ BİRLİĞİ HER İKİ KURUM ADINA OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK"



Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, iş birliği protokolüyle bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacağını söyledi. İş birliğinin her iki kurum adına olumlu sonuçlar doğuracağını dile getiren Bilir, "Rekabet Kurumu uygulamalarıyla örnek aldığımız bir kurum. Bu protokolle her iki kurum kendi kanunları çerçevesinde iş birliği yapacak" ifadelerini kullandı.



Bilir, teknolojik gelişmelerin, kişisel verilerin işlenmesini, aktarılmasını ve depolanmasını kolaylaştırdığına işaret ederek, "Ancak bu gelişmeler kişisel verilerin korunması açısından birtakım riskleri beraberinde getirmekte. Günümüzde veri temelli ekonomi oluştu. Kurumumuz da bu ekonomiyi kabul ediyor. Kişisel verilen korunmasıyla veri temelli ekonomi arasında bir dengenin olduğunu da kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Kişisel verilerin korunması alanında mevzuat uyumluluğunun şirketlerin uluslararası rekabet gücünü arttıracağını dile getiren Bilir, "25 Mayıs 2018'de Avrupa Birliği düzeyinde Genel Veri Koruma Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Özellikle yurt dışında hizmet sunan şirketlerimizin bu tüzükle ve bizim kanunumuza uyumlu olması gerekiyor" şeklinde konuştu.