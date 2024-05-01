Resmi Gazete'de bugün (1 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)



TEBLİĞ



– Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15)



KARAR



– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri