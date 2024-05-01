Resmi Gazete'de bugün (1 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (1 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARI

– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)

TEBLİĞ

– Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15)

KARAR

– İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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