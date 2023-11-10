Resmi Gazete'de bugün (10 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÖNETMELİKLER
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12186 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/7, K: 2023/150 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2018/15602 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/814 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2019/7218 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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