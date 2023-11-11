Resmi Gazete'de bugün (11 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN



7470 Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kahramanmaraş İlinde Konut, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Kültür Merkezi Yapımı ile İlgili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7766)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 7767)



–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7768)



–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7769)



–– Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7770)



CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ



–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere



YÖNETMELİKLER



–– Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği



–– Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



KURUL KARARLARI



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12178 Sayılı Kararı



–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12179 Sayılı Kararı



–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/10/2023 Tarihli ve 10670 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri