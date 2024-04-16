Resmi Gazete'de bugün (16 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/87, K: 2024/28 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri