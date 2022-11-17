Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Kasım 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Kasım 2022 tarihli ve 32016 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (17 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-70 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2021/130, K: 2022/110 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/36354 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/6, K: 2022/10)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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