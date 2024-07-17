Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Temmuz 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Temmuz 2024 tarihli ve 32604 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 2024 Yılı Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8729)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Karabük İli, Merkez İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Karabük Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8730)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Ekli Listede Belirtilen Orman Havacılık İşletme Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8731)

–– Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8732)

–– 154 kV KOSKİ GES TM (Alibeyhöyüğü-Alakova) Brş.N. Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8733)

–– 154 kV Karacadağ OSB-Diyarbakır-4 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8734)

–– 154 kV Şule RES TM-Şarkikaraağaç TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8735)

–– 154 kV Diyarbakır 4-Diyarbakır 1 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8736)

YÖNETMELİKLER

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8737)

–– İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/19)

–– Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.f)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/07/2024 Tarihli ve 10935 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2020/11509 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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