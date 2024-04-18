Resmi Gazete'de bugün (18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 18 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Nisan 2024 tarihli ve 32521 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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