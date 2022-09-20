Resmi Gazete'de bugün (20 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



KURUL KARARLARI



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/09/2022 Tarihli ve 11184, 11185 Sayılı Kararları



– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/09/2022 Tarihli ve 11210, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11217, 11218, 11219, 11221, 11222, 11223, 11224 Sayılı Kararları



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/54, K: 2022/99 Sayılı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/41725 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2022 Tarihli ve 2021/38039 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri