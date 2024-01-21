Resmi Gazete'de bugün (21 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



– İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi



– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi



– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi



– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri