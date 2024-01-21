Resmi Gazete'de bugün (21 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 21 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 21 Ocak 2024 tarihli ve 31939 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (21 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Teknik Üniversitesi İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

– 2023 Yılı Aralık Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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