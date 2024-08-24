Resmi Gazete'de bugün (24 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 24 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Ağustos 2024 tarihli ve 32642 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (24 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8858)
YÖNETMELİKLER

–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Emvali veya Odun Dışı Ürünlere Verilecek Taşıma Belgeleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/24)

–– Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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