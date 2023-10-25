Resmi Gazete'de bugün (25 Ekim 2023 Tarihli ve 32350 Sayılı Resmi Gazete kararları)

25 Ekim 2023 Tarihli ve 32350 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7731)



–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Anlaşma Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7732)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7733)



CUMHURBAŞKANI KARARI



–– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7734)



YÖNETMELİKLER

–– Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2022/53952 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

