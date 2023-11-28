Resmi Gazete'de bugün (28 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği
– Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik
– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
– Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması)
– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 84) (Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler İçin Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesi)
– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/33)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/34)
– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.e)
KURUL KARARLARI
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10729 Sayılı Kararı
– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10730 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2018/20423 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/13732 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/16530 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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