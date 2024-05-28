Resmi Gazete'de bugün (28 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARI



– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2024/152)



ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/153, 154)



YÖNETMELİKLER



– Akdeniz Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik



– Alanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri