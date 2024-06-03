Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 3 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Haziran 2024 tarihli ve 32565 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

Hakkari Belediyesi'nde arama: Eş başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı

Ambarlı Limanı'nda yanlış yükleme: 28 konteyner gemiden denize düştü

Ambarlı Limanı'nda yanlış yükleme: 28 konteyner gemiden denize düştü

Silah kaçakçılığına karşı operasyon: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Silah kaçakçılığına karşı operasyon: 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'da otomobil motosiklete çaptı: 2 ölü

Kütahya'da otomobil motosiklete çaptı: 2 ölü

Küçükçekmece'de kayıp kişinin silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu

Küçükçekmece'de kayıp kişinin silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu

Lastiği patlayıan TIR devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı: 1 yaralı

Lastiği patlayıan TIR devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı: 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...