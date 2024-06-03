Resmi Gazete'de bugün (3 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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