Resmi Gazete'de bugün (3 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– İl Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Yönetmeliği
– Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/04/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/100, K: 2024/32 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/161, K: 2024/53 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/191, K: 2024/58 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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