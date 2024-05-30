Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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