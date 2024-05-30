Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ



TBMM KARARI



1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar



YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri