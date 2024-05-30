Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 30 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 30 Mayıs 2024 tarihli ve 32561 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (30 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1411 İsrail’in Refah Katliamlarının Lanetlenmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– İstanbul Aydın Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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