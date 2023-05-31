Resmi Gazete'de bugün (31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği
– Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği
– Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği
– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği
– Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/24350 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriAyrıntılar geliyor...