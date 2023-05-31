Resmi Gazete'de bugün (31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği



– Diyanet Akademisi Mesleki Eğitim Yönetmeliği



– Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği



– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Disiplin Yönetmeliği



– Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri İstihkak Yönetmeliği



– Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARI



– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2023 Tarihli ve 2019/24350 Başvuru Numaralı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriAyrıntılar geliyor...