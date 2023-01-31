Resmi Gazete'de bugün (31 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

31 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



YARGI BÖLÜMÜ



ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI



– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Başvuru Numaralı Kararı



– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Başvuru Numaralı Kararı



YARGITAY KARARI



– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri