Resmi Gazete'de bugün (31 Ocak 2023 Resmi Gazete kararları)

31 OCAK 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
DANIŞTAY KARARLARI
– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri