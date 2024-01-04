Resmi Gazete'de bugün (4 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Ocak 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Ocak 2024 tarihli ve 32419 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Mudanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/4 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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