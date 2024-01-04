Resmi Gazete'de bugün (4 Ocak 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİKLER



– Mudanya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Mudanya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



TEBLİĞ



– Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği (Tebliğ No: 2021/26)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/47)



YARGI BÖLÜMÜ



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI



– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/4 Sayılı Kararı



– Yüksek Seçim Kurulunun 3/1/2024 Tarihli ve 2024/5 Sayılı Kararı



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri