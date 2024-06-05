Resmi Gazete'de bugün (5 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Haziran 2024 tarihli ve 32567 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (5 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/38, K: 2024/25 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/69, K: 2024/27 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/110, K: 2024/35 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Dünya Çevre Günü mesajları: Yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle! Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Dünya Çevre Günü mesajları: Yaşanabilir bir dünya bırakmak ümidiyle! Dünya Çevre Günü kutlu olsun

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

Adliyede intihar: Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyordu, merdiven boşluğuna atladı

SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? (Başvuru şartları ve tarihleri)

SGK'ya sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı: SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? (Başvuru şartları ve tarihleri)

Okul müdürüne sokak ortasında dayak: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip saldırdı

Okul müdürüne sokak ortasında dayak: "Hocam beni tanıdınız mı?" deyip saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...