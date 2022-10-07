Resmi Gazete'de bugün (7 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6186, 6187)



YÖNETMELİK



– Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



– Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/20)



– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/21)



– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/22)



– Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/23)



– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/24)



– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/25)



– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/26)



– Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27)



– Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28)



YARGI BÖLÜMÜ



DANIŞTAY KARARLARI



– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Kararlar



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânları



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri