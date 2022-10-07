Resmi Gazete'de bugün (7 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 7 Ekim 2022 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Ekim 2022 tarihli ve 31976 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (7 Ekim 2022 Resmi Gazete kararları)

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARLARI

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6186, 6187)

YÖNETMELİK

– Mudanya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/20)

– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/21)

– Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/22)

– Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/23)

– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/24)

– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2024/AB) (SGM:2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/25)

– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/26)

– Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27)

– Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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