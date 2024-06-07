Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 7 Haziran 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Haziran 2024 tarihli ve 32569 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/178, 179)

YÖNETMELİKLER

– Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2019/27554 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2024 Tarihli ve 2020/1617 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2024 Tarihli ve 2019/40761 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/4/2024 Tarihli ve 2019/25805 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 17/4/2024 Tarihli ve 2020/11939 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜRKİYE HABERLERİ

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Tekirdağ'da pes dedirten olay! Alkollü şahıs sağlık ocağı balkonunda uyudu

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Malatya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Boğaz'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 282 şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...