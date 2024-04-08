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Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 8 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Nisan 2024 tarihli ve 32514 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/2)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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