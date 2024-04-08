Resmi Gazete'de bugün (8 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/2)
– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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