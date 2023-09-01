Restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki bir balık restoranında dün akşam arkadaşlarıyla buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Elif Alev Çevikdal (43) aniden fenalaştı.



O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk annesi Çevikdal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.