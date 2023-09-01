Restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki bir balık restoranında dün akşam arkadaşlarıyla buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Elif Alev Çevikdal (43) aniden fenalaştı.
O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir çocuk annesi Çevikdal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avukat Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için gittiği öğrenildi. Avukatın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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