Restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bir duruşma için giden İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Elif Alev Çevikdal, arkadaşlarıyla buluştuğu restoranda bir anda fenalaşarak yaşamını yitirdi. 43 yaşındaki Çevikdal'ın vefatıyla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla belli olacak.

Restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti

'nın ilçesi Turgutreis Mahallesi’ndeki bir balık restoranında dün akşam arkadaşlarıyla buluşan İstanbul Barosu'na kayıtlı Elif Alev Çevikdal (43) aniden fenalaştı.

O sırada restorandaki bir sağlık çalışanı, Çevikdal'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir çocuk annesi Çevikdal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Restoranda fenalaşan avukat hayatını kaybetti - 1

Avukat Çevikdal'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çevikdal'ın, Bodrum'a bir duruşmayı takip etmek için gittiği öğrenildi. Avukatın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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