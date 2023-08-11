Rezidansta silahla havaya ateş açtı

Bağcılar’daki Batışehir’de bulunan bir rezidansta, binanın balkonuna çıkan kadın, eline aldığı silahla balkondan etrafa rastgele ateş açtı.
Kimliği bilinmeyen kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşım, tepkilere neden oldu.
YORGUN MERMİ CAN ALIYOR
Sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareket nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar yaşamını yitiriyor.
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