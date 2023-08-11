Rezidansta silahla havaya ateş açtı

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Batışehir’de bir kadın silahla havaya ateş açtı. Kadın, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Rezidansta silahla havaya ateş açtı

’daki Batışehir’de bulunan bir rezidansta, binanın balkonuna çıkan kadın, eline aldığı silahla balkondan etrafa rastgele ateş açtı.

Kimliği bilinmeyen kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım, tepkilere neden oldu.

Rezidansta silahla havaya ateş açtı - 1

YORGUN MERMİ CAN ALIYOR

Sosyal medyada paylaşım için yapılan tehlikeli hareket nedeniyle birçok kişi yorgun merminin vücuda isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, rastgele açılan ateş sonucu bazı insanlar yaşamını yitiriyor.

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