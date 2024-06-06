Ringte horoz dövüşüne baskın

Kırşehir'de ringde horoz dövüştürüldüğü öğrenilen bir depoya baskın düzenlendi. 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken 15 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ringte horoz dövüşüne baskın

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin deposunda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, dövüşü organize eden İ.A.K. ile 35 şüpheli yakalandı.

Horozların dövüştürüldüğü etrafı çevrili ring, seyredenlerin oturması için hazırlanmış 3 tribün, horozların tartıldığı baskül ve kafes ele geçirilen depoda, dövüşte kullanılan 4'ü yaralı 15 horoza el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

El konulan 15 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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