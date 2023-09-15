Rıza Bey Apartmanı davasında gerginlik

Öte yandan o dönem Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E. (52) ve Bornova Belediyesi eski İmar Müdürü Mehmet Ali U. (69) hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, oy birliğiyle her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Böylelikle Rıza Bey Apartmanı davasında sanık sayısı 15'e yükseldi.



“3 YILDIR NEFES ALAMIYORUZ”



Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Serdar Bayram ve Hasan Hüseyin Özkan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, reddi heyet talebinin bir üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı. Celsede söz alan mağdur avukatları, diğer sanıklar için tutuklama talebinde bulundu.



Duruşmada söz verilen depremde yaşamını yitiren diş hekimi Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, “2 evladımı vatanıma hizmet etsinler diye hekim yaptım. Bedelini kızımın acısını çekerek ödememeliyim. Sorumluların suçlarının sabit olmasına rağmen sadece 2 kişinin tutuklu olmasına 1050 gündür dayanamıyoruz. Diğer sanıkların da tutuklanmalarını talep ediyorum. Bu şekilde yargılanırlarsa acımız kaybolmaz ama hafifler.” dedi.



Depremde çocuklarını ve yeğenlerini kaybeden Emine Yücel ise, “45 gün sonra 3 yıl olacak. 3 yıldır nefes almıyoruz. Sanıklar birçoğu dışarıda geziyorlar. Ben nefes alamazken belediye çalışanları duruşmaya katılmıyorlar. Duruşmaya katılmayan sanıkların tutuklanmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.



DURUŞMAYA ZORUNLU ARA



Mağdurların ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Hasan Hüseyin Özkan, “1976’dan beri binlerce bina yaptık. İnsanları ucuza ev sahibi yaptık. Çekirdekten yetişme inşaatçıyım. Sadece bir binam yıkıldı. Orayı yaptığımda başka bina yoktu. 1975 yönetmeliğine göre yaptım. 3 senedir buradayım. Bir tane eksik malzeme yapmadım. Orada atıyorlar. Atmayla tutmayla olmaz bu işler.” dedi.



Mağdurlar ve avukatları sanık Özkan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Ortamı yatıştıran mahkeme başkanı bu kez diğer tutuklu sanık Ali Serdar Bayram’a söz verdi. Bayram, “Avukatlar etik bilmiyor.” deyince salon bir kez daha gerildi. Taraf avukatları arasında çıkan tartışmanın uzaması üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aradan sonra yeniden başlayan davada ara karar açıklandı.



Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı 13 Ekim’e erteledi.