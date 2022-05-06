Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar yapacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 09:12

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak

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Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu (Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılıyor)

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu (Rize-Artvin Havalimanı ne zaman açılıyor)

'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan - Havalimanı'nın açılışı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek 'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

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