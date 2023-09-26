Rize'de 8 yeni taksi plakası ihalesi iptal edildi

"SEVİNCİMİZİ İÇİMİZDE YAŞIYORUZ"



Taksi durağı başkanı Mehmet Güneş, "İlçede taksi plakasına ihtiyaç yoktur. İlçemiz giriş ve çıkışı 800 metrelik bir alana sahip. İlçemizde şu anda 4 durağımız var. Ben 24 senedir taksicilik yapıyorum." dedi.



İlçenin son zamanlarda çok göç verdiğinden bahseden Gğneş, "İlçemizde sadece yazın belirli dönemler nüfus yoğunluğu yaşanmakta. İlçede 'taksi durağına ihtiyaç vardır' diyen encümenler bile buradan göç edip, yaz aylarında buraya geliyorlar. Burada kışın ne olduğunu bilmiyorlar. Buna karşı çıktık, davayı kazandık ama mutlu olamıyoruz. Son aşamayı gördükten sonra mutluluğumuzu yaşayacağız. Sevincimizi içimizde yaşıyoruz.” dedi.



"YENİ TAKSİ PLAKASINA İHTİYAÇ YOK"



Taksici Zafer Küçük de “Davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur bilemiyoruz. Şu anda yeni taksi plakasına ihtiyaç yok. Kazancımız yerinde değil; yakıt paramızı alamadığımız, hiç işe gitmediğimiz dönemler var. Buna rağmen yeni plaka verildi. Sadece yaz dönemlerinde biraz yoğunluk oluşuyor. 9 ve 10'uncu aylardan sonra kontak kapatıp eve gittiğimiz oluyor.” diye konuştu.



Taksici Mehmet Ali Güneş ise "Var olan taksilerin ve durakların kazancı belli. Bu pastanın bölünmesi insanların evine az değil, hiç ekmek götürememesi anlamına gelir. Mahkemenin bu kararı bozması son derece doğrudur." ifadelerini kullandı.

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