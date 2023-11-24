Rize'de acı olay: Yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Rize’de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta Emine Kurtuluş (80) hayatını kaybetti.

Rize'de acı olay: Yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Taşköprü köyünde dün akşam saatlerinde 3 katlı müstakil evde elektrikli ısıtıcı kaynaklı  çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi kaplarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin incelemesinde evde yatalak hasta Emine Kurtuluş’un cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtuluş'un cenazesi, savcılık incelemesi sonrası adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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