"Rize'de bir yurtta asansör düştü" iddiasına yalanlama

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden, Rize'deki Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

"Rize'de bir yurtta asansör düştü" iddiasına yalanlama
Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciası | Güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış

Aydın’daki KYK yurdunda yaşanan asansör faciası | Güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış

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KYK yurdunda asansörün düştüğü dair yapılan paylaşımlara ilişkin KYK Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rize Ayder Yurdu'nda asansör düştüğü iddiası doğru değildir. Söz konusu olayda gece saat 23.54'te kısa süreli elektrik kesintileri yaşanması sebebiyle içerisinde bir öğrencinin bulunduğu asansör, 3. ve 4. kat arasında çok az bir süre kalmıştır. Asansör, referans kat olarak belirlenen en yakın kata öğrencimizi emniyetli bir şekilde tahliye etmiştir. Öğrencimizin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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