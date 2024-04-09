Rize'de çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi Demirciler Mahallesinde Halil İbrahim Kazanbaş ve oğlu Mustafa Kazanbaş çay bahçesine gübreleme işlemi için gitti.

Gübreleme yaptıkları esnada yerde yatan bir erkek cesedine rastladı. Hemen köyün muhtarına haber vererek durumu anlattı.

Muhtar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Hayatını kaybeden kişinin bacaklarının arasında 1 adet tüfek, olay yerine yakın bir alanda ise 1 adet tabancanın bulunduğu olayda kişiye ait olduğu düşünülen çantanın içerisinde kıyafet ve bir miktarda para bulundu.

Kişinin ölüm sebebinin intihar olduğu şüphesi üzerinde durulurken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.