Rize'de çay fabrikasında yangın

Rize'nin Güneysu ilçesinde özel bir çay fabrikasında çıkan yangın, 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Rize'de çay fabrikasında yangın

Rize'nin Güneysu ilçesi Kiremit köyünde özel bir fabrikasının bacasında yangın çıktı.

rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma fabrikayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri alevlerin çatı katını sardığı yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Rize'de çay fabrikasında yangın - 1

Yangında, dumandan etkilen kişi ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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