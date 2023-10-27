Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan bir halı sahaya futbol oynandığı sırada mermi isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti

Olay, Ardeşen ilçesi Spor Tesisleri'nde dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Alınan ilgiye göre, halı sahada maçı oynandığı esnada nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi halı sahaya isabet etti.

Halı sahadan seken mermi, tesisin müdüriyet odasına düştü. Merminin düşme anından saniyeler önce odada bulunan vatandaş ise kıl payı kurtuldu. Maç sonrası Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sahaya gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...