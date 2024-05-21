Rize’de taksinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne ardından da Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralı sürücü doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.