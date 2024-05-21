Rize’de taksinin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi.
Artvin’den Rize’ye giden Tayfun A. yönetimindeki 08 T 1034 plakalı taksi, trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket edince yolun karşısına geçen Şükrü Yavan’ın kullandığı bisiklete çarptı.
Yola savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne ardından da Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı sürücü doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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