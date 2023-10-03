Rize'de yayla evlerine kaçak silah baskını

Rize'de silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Rize'de yayla evlerine kaçak silah baskını

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imal edilen ve kaçak silah satışı yapılan yayla evlerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin 4 yayla evi ile 1 araçta yaptıkları aramada; 20 ruhsatsız tabanca, şarjör, 3 cep telefonu, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 4 telsiz ele geçirildi.

Rize'de yayla evlerine kaçak silah baskını - 1

Fındıklı ilçesinde de uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi sonra harekete geçen jandarma, tespit ettikleri bir eve baskın gerçekleştirdi.

Rize'de yayla evlerine kaçak silah baskını - 2

Operasyonda 2 av tüfeği, 5 gram esrar, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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