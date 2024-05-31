"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama

İngiltere'nin ülkedeki düzensiz göçmenleri yolladığı Ruanda ile yapılan turizm anlaşması endişelere yol açtı. Afrika ülkesinden Türkiye'ye bir günde çok sayıda uçak kalkacağı ileri sürüldü. "Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama geldi.

"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur." açıklaması yapıldı.

"Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiaları ardından DMM'den (Dezenformasyonla Mücadele Merkezi) açıklama - 1

AÇIKLAMANIN AYRINTILARI

Yapılan açıklamada; "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "'dan turist sığınmacılar geliyor" iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur.

29 Mayıs 2024 tarihli ve 32560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, ' Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar'ın iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Yayımlanan karar yeni bir anlaşma yapıldığı için değil, 24 Haziran 2019 tarihinde yapılan ve süresi otomatik olarak yenilenen bir anlaşmaya binaen yayımlanmıştır.

24 Haziran 2019 tarihinde Ruanda Cumhuriyeti ile mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla turizm alanında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın 11. maddesinde, taraflardan birinin anlaşmayı feshetme niyetini karşı tarafa bildirmemesi durumunda 5’er yıllık sürelerle otomatik olarak yenileneceği belirtilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi ile turizm alanındaki iş birliğinin arttırılması, turizm sektöründe yatırım ve girişimlerin teşvik edilmesi, sektördeki paydaşların eğitime tabi tutulması gibi konularda ülkeler arası hukuki zemin oluşturulmuştur.

Turizm alanında ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmaları, Türkiye’nin küresel anlamda ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamakta ve orta/uzun vadede etkinliğinin artmasına zemin oluşturmaktadır." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 94 adet sikke ele geçirildi

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

Öğretmene dayak iddiası: Veli gözaltına alındı

İmamoğlu davasında karar çıkmadı

İmamoğlu davasında karar çıkmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...