Rumelifeneri’nde son hazırlıklar | Denizlerde av yasağı 1 Eylül’de kalkacak

“ÇİNEKOP VE HAMSİ BOL OLACAK”



Son hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Balıkçı Süleyman Kara, “Çok şükür durumumuz iyi, hazırlıklar devam ediyor. Şu anda işimiz bitmek üzere. Allah nasip ederse bu seneki sezondan çok umutluyuz. Görünüşe göre bu sene çinekop ve hamsi bol olacak. Geçen sene palamudun çok olmasından dolayı hamsi olmadı. Hamsi bir nevi palamutun yemi oldu. Bu sene görünüşle bakılırsa lüfer ve çinekop sezonu. Şu anda hamsi ağımızı hazırlıyoruz. Bir de istavrit ve çinekop ağımızı hazırlıyoruz. Fazla bir işimiz kalmadı, bir iki günlük bir işimiz var. Nasip olursa ayın 1’ine hazırlanıyoruz” diye konuştu.



Tekne balıkçılığı yapan Mustafa Kaplan ise, “Bu sene palamut zayıf gözüküyor. Ama hamsi bol gözüküyor.” yorumunu yaptı. “Genelde bol senelerin bir kıt senesi oluyor.” diyen Kaplan, “Geçen sene bütün ufak balıkçılar kazandı, şükürler olsun. Ama bu sene palamut biraz zayıf, lüfer görünüyor.” dedi.