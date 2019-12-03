Rusya ile 13. ortak devriye

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Türkiye ile Rusya'nın 13. ortak kara devriyesi tamamlandı.



Milli Savunma Bakanlığı devriyeyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:



"Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13’üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.



Türk ve Rus askeri unsurları 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."