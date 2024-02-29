Rüya Coriç Rüzgar’ın eski sevgilisi Sibel karakteriyle Kızıl Şerbeti'nde

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı Kızılcık Şerbet'ine Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. Aynı zamanda sunucu kimliğiyle de tanınan Coriç, dizide Rüzgâr’ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek. Sibel, Rüzgâr’a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgâr, Sibel konusunda Nursema’dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.



RÜYA CORİÇ KİMDİR?

Sunucu, manken ve oyuncu Rüya Coriç, 1996, Sırbistan doğumlu. 2019 yılı Best Model Of Turkey’e katılarak güzelliği ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Nişantaşı Üniversitesinde Sinema ve Televizyon okuyan Rüya Coriç, 2019 da Tv100 de 100’de 100 Hayatlar programında sunucu olarak yer almıştı.



Rüya Coriç, 2016’da ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Deliormanlı filminde Cansu karakteri ile yer almıştı. Sonra Aşk yeniden, Kimse Bilmez, Emanet, altına Hücum, Köy düğünü gibi film ve dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

