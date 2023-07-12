Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı

Geçen hafta kurulan Saadet-Gelecek İttifakı, Meclis'te ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
Kürsüye ilk çıkan isim Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.
"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FAİZ ARTIŞI"
MTV'nin 2 katına çıkarılmasının vaatlerde olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Faizleri düşüreceğiz dediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz artışını yaptılar." dedi.
"PEKİ NE TAVIR KOYDUNUZ?"
Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.
Davutoğlu'nun gündeminde ise Ankara'nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması vardı. Davutoğlu, "1 hafta önce Sayın Erdoğan, bu Meclis kürsülerinden şöyle hitap etti İsveç’e: 'Boşuna uğraşma İsveç, sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına izin verdikçe, NATO’ya giremezsin.' Peki, ne tavır koydunuz Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı İsveç’le ilgili olarak, bunların tavrı yok, bunların duruşu yok, bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok, bunların manevi mirasa sahip çıkması yok." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- TBMM
- Türkiye
- Gelecek Partisi
- Saadet Partisi