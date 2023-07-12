Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı

"PEKİ NE TAVIR KOYDUNUZ?"

Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.



Davutoğlu'nun gündeminde ise Ankara'nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması vardı. Davutoğlu, "1 hafta önce Sayın Erdoğan, bu Meclis kürsülerinden şöyle hitap etti İsveç’e: 'Boşuna uğraşma İsveç, sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına izin verdikçe, NATO’ya giremezsin.' Peki, ne tavır koydunuz Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı İsveç’le ilgili olarak, bunların tavrı yok, bunların duruşu yok, bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok, bunların manevi mirasa sahip çıkması yok." dedi.