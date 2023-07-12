Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı

Meclis'te kurulan Saadet ve Gelecek Partisi İttifakı ilk grup toplantısını yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı

Geçen hafta kurulan Saadet-Gelecek İttifakı, Meclis'te ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

Kürsüye ilk çıkan isim Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı - 1

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FAİZ ARTIŞI"

MTV'nin 2 katına çıkarılmasının vaatlerde olmadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Faizleri düşüreceğiz dediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz artışını yaptılar." dedi.

Saadet-Gelecek İttifakı'nın ilk grup toplantısı - 2

"PEKİ NE TAVIR KOYDUNUZ?"

Karamollaoğlu'nun ardından kürsüye Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi.

Davutoğlu'nun gündeminde ise Ankara'nın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması vardı. Davutoğlu, "1 hafta önce Sayın Erdoğan, bu Meclis kürsülerinden şöyle hitap etti İsveç’e: 'Boşuna uğraşma İsveç, sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına izin verdikçe, NATO’ya giremezsin.' Peki, ne tavır koydunuz Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı İsveç’le ilgili olarak, bunların tavrı yok, bunların duruşu yok, bunların tarihi mirasa sahip çıkması yok, bunların manevi mirasa sahip çıkması yok." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...