Saadet Partisi 5 il için adaylarını belirledi

Yerel seçim yaklaşırken, partilerin aday belirleme süreçleri devam ediyor. Saadet Partisi, Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta illerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Saadet Partisi 5 il için adaylarını belirledi
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başında: 10 soruda yerel seçimin merak edilenleri

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başında: 10 soruda yerel seçimin merak edilenleri

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, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 76 ilçe ve 10 belde olmak üzere belediye başkan adaylarını açıkladı.

Parti Elazığ, Uşak, Zonguldak, Trabzon ve Isparta için de adaylarını belirledi.

Saadet Partisi’nin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Elazığ Belediye Başkan adayı Abdullah Akın, Uşak Belediye Başkan adayı Ramazan Yavuz Acar, Zonguldak Belediye Başkan adayı Cem Dereli, Trabzon Belediye Başkan adayı Recep Yakuphan ve Isparta Belediye Başkan adayı Aydın Apaydın olarak belirlendi.

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