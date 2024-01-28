Saadet Partisi’nin İBB adayı Birol Aydın kimdir?

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın oldu. Aday tanıtım töreninde konuşan Birol Aydın, “Başka bir İstanbul mümkün.” sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. İşte, Saadet Partisi’nin İBB adayı Birol Aydın hakkında bilgiler...



BİROL AYDIN KİMDİR?



1969 yılında Gümüşhane Şiran’da doğan Birol Aydın; lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.



1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.



Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev aldı.



Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.



2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Parti Sözcüsü olarak görevine devam ediyor.



14 Mayıs 2023’te yapılan seçimler sonucunda Aydın, TBMM 28. Dönem Saadet Partisi İstanbul Milletvekili oldu.

