Saadet zinciri SAS Holding cinayetinde istenen cezalar belli oldu

İstanbul Ataşehir'de SAS Holding yöneticilerinden Sibel Koçan’ın öldürülmesiyle ilgili istenen cezalar belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 41 sayfalık iddianame hazırladı. 15 Haziran 2021’de Sibel Koçan ve Mehmet Aksu’nun otomobille Ataşehir’deki SAS Holding’in önüne geldiği anlatıldı.

Koçan’ın otomobilinin bagajını kaldırdığı sırada, yüzleri maskeli iki kişinin başka bir otomobille yanlarına yaklaştıkları ve bagajdaki bavulu almaya çalıştığı ifade edildi.

Taraflar arasında arbede çıktığı belirtilen iddianamede, şüpheli şahsın önce havaya ateş ettiği, Koçan’ın bavulu bırakmamaya çalıştığı ve bunun üzerine şüphelilerden birinin Sibel Koçan, Mehmet Aksu ve olaya müdahale etmek için gelen Aydın Mert’e ateş ettiği vurgulandı.

Başından vurulan Sibel Koçan’ın hayatını kaybettiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin bavulu yanlarına aldığı, yanlarına alamayarak bıraktığı 2 adet valiz içerisinde 7 milyon lira nakit paranın olduğunun tespit edildiği belirtildi.

FAZLA MÜŞTERİ GETİRENE DAHA FAZLA ÖDEME YAPILIYORDU



Şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları otomobili Sultanbeyli’de terk edildiği anlatılan iddianamede, SAS Holding’in şirket çalışanlarının ifadelerine de yer verildi.



Bu beyanlara göre şirket çalışanının Süleyman Aydın olduğu ancak bütün iş ve işlemlerin Sibel Koçan tarafından yapıldığı tespit edildi.



SAS Holding’in şirketin müşterilerinden para toplayarak bu para karşılığında periyodik olarak müşterilerine komisyon verdiği, paraların bankacılık sistemi kullanmaksızın elden alınıp verildiği, referans sistemi olduğu ve fazla müşteri getirene daha fazla ödeme yapıldığı belirlendi.



Soruşturma kapsamında ele geçirilen 7 milyon liraya el konulduğu belirtilirken, Sibel Koçan’ın vefatını öğrenen Süleyman Aydın’ın ikametinin camından atlayarak intihar ettiği kaydedildi. İddianamede müştekilerin ve şüphelilerin ifadelerine, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlarla, HTS kayıtlarına yer verildi.



YATIRIMCILAR SUÇU PLANLADI



İddianamenin değerlendirme kısmında ise şüpheliler Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak’ın SAS Holding’e yatırımcı oldukları ve diğer şüpheli Engin Varli’yle birlikte bu şirkette dönen büyük paralardan haberi oldukları ifade edildi.



SAS Holding’te dönen para akışı nakliyesinin tarihi ve saatini bir şekilde öğrendikleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin Sibel Koçan’a karşı gasp planladıkları vurgulandı. Bu üç şüphelinin söz konusu gasp planına diğer şüpheliler Adem Varli, Bülent Şekergümüş ve Görkem Kılınç’ı da dahil ettikleri anlatıldı.



Şüphelilerden Bülent Şekergümüş’ün suç yerine giden otomobili kullandığı, Görkem Kılınç, Engin Varli ve Adem Varli’yi alarak olay yerine hareket ettikleri belirtilen iddianamede, şüphelilerin aracın plakasını değiştirdiği kaydedildi. Engin Varli’nin olay yerine yakın bir yerde araçtan indiği, Bülent Şekergümüş, Adem Varli ve Görkem Kılınç’ın SAS Holding önünde Koçan’ı beklediği ifade edildi. Koçan geldiği sırada Görkem Kılınç ve Adem Varli’nin araçtan inerek Koçan’ın otomobilinin bagajından bavulu almaya çalıştığı anlatılan iddianamede, Koçan’ın bavulu çekiştirdiği ve Görkem Kılınç’ın ateş etmesi üzerine Sibel Koçan’ın hayatını kaybettiği, müştekiler Mehmet Aksu ve Aydın Mert’in yaralandığı anlatıldı.



KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRDİLER



Şüphelilerin aldığı valizin içerisinde yaklaşık 3 milyon lira olduğunun tahmin edildiği ve otomobilin bagajında bıraktıkları iki valizin içerisinde 7 milyon lira bulunduğu tespit edilen iddianamede, şüphelilerin olay yerinden kaçtığı belirtildi. Şüphelilerin kaçarken otomobilin plakasını tekrar değiştirdiği ve gasbettikleri valizi Ziyattin Oğlin’e teslim ettikleri kaydedildi. Ziyattin Oğlin’in burada şüpheliler Bülent Şeker Gümüş ve Adem Varli’ye yaptıkları iş karşılığında 300 bin lira verdiği vurgulandı.

YURT DIŞINA KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR



Bülent Şekergümüş ve Adem Varli’nin Kadıköy’de bir araya gelerek daha önce ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan sabıkası olan Murat Dümen ve Ramazan Atik’le bir araya gelerek yurt dışına çıkmayı planladıkları öne sürüldü. İstanbul’dan ayrılan şüphelilerin Ayvalık ilçesinde ayakkabı kutusuna sakladıkları paralarla birlikte yakalandıkları iddianamede vurgulandı.



Şüphelilerle işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen Samethan Şahin’in şüphelilerin parasını euro ve altına çevirdiği ve telefonundan yoğun bir şekilde bot ve tekne arayışı aramaları yaptığının tespit edildiği kaydedildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 43’ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



İddianamede şüpheliler Adem Varli, Engin Varli, Bülent Şekergümüş, Ziyattin Oğlin, Görkem Kılınç ve Tuncer Kurak’ın "Suçun işlenmesini kolaylaştırma amacıyla öldürme", "Birden fazla kişiyle birlikte silahla yüzünü gizleyerek yağma", "Nitelikli hırsızlık", "Silahla kasten yaralama" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla birlikte 25 yıl 6’şar aydan 43 yıl 6’şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



İddianamede Bahri Deniz, Çağatay Meşe, Murat Dümen, Ramazan Atik, Samethan Şahin ve Sefa Alabaca’nın da "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



5’i tutuklu 12 şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.