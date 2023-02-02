Şaban ayı ne zaman, önemi ne? (2023 Diyanet Şaban ayı tarihleri)

Recep ve Ramazan ayının ortasına denk gelen Şaban ayı tarihi merak ediliyor. Üç ayların içinde yer alan Şaban ayının bitmesiyle birlikte Ramazan ayı başlayacak. İçinde Berat Kandili'ni de barındıran Şaban ayının bu yıl hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peki, 2023 Şaban ayı ne zaman, hangi aya denk geliyor?



2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN?



Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek. Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ



Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.



“Şaban benim ayımdır.”



“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.



Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.



Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:



“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”



Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,



“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.